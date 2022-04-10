У Чернігові люди згоріли живцем. Про жертв розповів мер міста

08:48 10 квітня Київ, Україна

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив про те, що точну кількість жертв у Чернігові встановити не вдасться, оскільки багато місцевих жителів зникли безвісти. Влада підозрює, що ці люди згоріли живцем у місцях застосування важких авіабомб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«У нас є випадки, коли чоловік чекав на дружину, яка повинна була вийти з лікарні, він зателефонував їй і сказав, що чекає біля дверей. За хвилину на це місце впала авіабомба і цю людину ніде не знайшли, навіть останки. Чоловік згорів», – розповів Атрошенко.

Він також пояснив, що в радіусі ураження авіабомб піднімається дуже висока температура, і за лічені секунди згоряє все, що може згоріти.



Ми бачили це також на пошкоджених автомобілях, де повністю вигорають усі неметалеві частини, а залишається метал рудого кольору з ознаками високої температури горіння. Таких випадків у нас багато», – наголосив він.



Мер Чернігова також розповів про те, що ще не всіх людей було вилучено із завалів, тому остаточна статистика буде пізніше. При цьому він назвав загальну цифру загиблих у Чернігові – понад 700 людей. Безвісти зниклими вважаються 40 людей.



Атрошенко розповів, що всі тіла наразі поховані, оскільки немає обладнання для тривалого зберігання тіл.



«Визначено місце, де їх поховано. Процедурно ми намагатимемося встановити особистість», – заявив він.



Мер також наголосив, що останки деяких людей не ідентифіковані, і для цього потрібно зробити ДНК-тест. Експертиза коштує дорого і зараз у Чернігові немає можливості її провести.