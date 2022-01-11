У Черкаській області змінився губернатор

18:54 28 серпень Київ, Україна

Зеленський в рамках робочої поїздки в Черкаську область, представив нового голову ОДА, колишнього співробітника СБУ Сергія Сергійчука.



Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації Черкаської області. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є", - зазначив Зеленський і вручив новому главі області службове посвідчення.

Зеленський додав, що дуже хоче, щоб Сергійчук дійсно відразу почав діяти. Щоб відразу і бізнес, і люди бачили підтримку нового глави.

Сергійчук подякував президенту за довіру і пообіцяв працювати на результат.