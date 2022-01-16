У Чехії затверджено новий уряд

11:27 14 січень Київ, Україна

Парламент Чехії затвердив уряд Петера Фіали. Переговори, що тривали понад добу, завершилися вотумом довіри.



Прохання проголосувати за Кабмін надійшло вранці 12 січня, проте дебати тривали наступного дня. Сесію переривали, а потім відновлювали. Обидві частини сумарно тривали близько 24 годин.



У результаті за новий уряд проголосувало 106 депутатів проти 87.



Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан призначив членів нового уряду. Його очолить прем’єр-міністр країни Петро Фіала.