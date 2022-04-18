З метою безпеки гуманітарні коридори на сьогодні скасовані

11:27 18 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 18 квітня, в Україні не будуть відкриті гуманітарні коридори для евакуації. Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.



«Вчора ми вели довгі та складні переговори щодо коридорів з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодару. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звичайно, переговори йшли також про коридори з Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.



Однак, порушуючи міжнародне гуманітарне право, російські окупанти не припиняють блокування та обстріл гуманітарних маршрутів.



Тому з міркувань безпеки було ухвалено рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори», – повідомила Верещук.