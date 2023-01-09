У Бюро нацбезпеки обговорять ситуацію в Україні

Лідер Польщі Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та урядових міністрів на зустріч у Бюро національної безпеки, де йтиметься про актуальну ситуацію щодо війни в Україні.
Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера.
"Президент хоче обговорити поточну ситуацію з безпекою та політику альянсу, пов'язану з війною в Україні", - написав Сівера. Зустріч запланована на другу половину дня.
Раніше днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився підтвердити або спростовувати повідомлення про те, що Україна направила запит про отримання танків Leopard 2 німецького виробництва. Але він сказав, що з президентом Дудою веде переговори, які спрямовані на створення ширшої коаліції країн, які могли б передати цю важку сучасну техніку.
Польський прем'єр додав, що обговорював питання передачі Україні західних танків із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає прохання України передати основні бойові танки Leopard німецького виробництва.
Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера.
"Президент хоче обговорити поточну ситуацію з безпекою та політику альянсу, пов'язану з війною в Україні", - написав Сівера. Зустріч запланована на другу половину дня.
Раніше днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився підтвердити або спростовувати повідомлення про те, що Україна направила запит про отримання танків Leopard 2 німецького виробництва. Але він сказав, що з президентом Дудою веде переговори, які спрямовані на створення ширшої коаліції країн, які могли б передати цю важку сучасну техніку.
Польський прем'єр додав, що обговорював питання передачі Україні західних танків із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає прохання України передати основні бойові танки Leopard німецького виробництва.
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