У Бундестазі вказали на чиновника, який блокує постачання ракет Taurus Україні

12:28 04 вересня Київ, Україна

Останні події, а саме прорив ЗСУ у наступі та запеклі обстріли рф населення та інфраструктури, ще раз показують, наскільки важливо Україні для безпеки та перемоги мати потужну далекобійну зброю. Україна з надією чекає на постачання ракет Taurus.

А єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus – це канцлер Олаф Шольц. Так заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. Про це вона написала у соцмережі Х у понеділок, 4 вересня.

У своїй заяві Штрак-Циммерман назвала позицію Шольца безвідповідальною.

""В цей момент" він не хоче постачати Taurus. "У цей момент", проте, в Україні продовжують гинути люди. Канцлер Шольц, заради бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала вона.

Як відомо, уряд Німеччини поки не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не прийматимуть "цілий рік".