У майбутньому між Україною та Польщею фактично не буде кордону - Дуда

09:54 06 травня Київ, Україна

Глава Польщі Анджей Дуда під час виступу у Варшаві перед громадянами повідомив, що у майбутньому Польща та Україна зможуть відмовитися від кордонів та створити єдину силу, здатну відбивати будь-яку загрозу.

«На десятиліття, а може, дай Боже, на століття між нашими країнами — Польщею та Україною — не буде більше кордону. Цього кордону не буде!», - сказав Дуда.

За його словами, таке об'єднання дозволить двом країнам «жити разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє спільне щастя».



Польський президент додав, що сьогодні поляки активно допомагають українцям протистояти російській агресії, зокрема, мотивуючи до цього інші країни.

Також Дуда тепло згадав президента України Володимира Зеленського та назвав Україну та Польщу – братніми державами.