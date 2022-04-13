У Бучі розпочали ексгумацію тіл із другої братської могили біля церкви Андрія Первозванного та всіх святих

13:31 13 квітня Київ, Україна

У Бучі триває ексгумація тіл мирних жителів із братської могили.

"На сьогодні нами було оглянуто 57 тіл. Ще може бути (у братській могилі. – ред.) від 40 до 60 тіл. Майже всі тіла з вогнепальними та осколковими пораненнями. Деякі тіла були із зав'язаними руками та ногами. Попередньо встановлено, що ці люди загинули під час мирної евакуації та були розстріляні на вулицях Бучі", - розповів представник Бучанської прокуратури.
 
 
Фото: В Буче начали эксгумацию тел со второй братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых
Фото: В Буче начали эксгумацию тел со второй братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых 01
Фото: В Буче начали эксгумацию тел со второй братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых 03