У Бучі розпочали ексгумацію тіл із другої братської могили біля церкви Андрія Первозванного та всіх святих

13:31 13 квітня Київ, Україна

У Бучі триває ексгумація тіл мирних жителів із братської могили.



"На сьогодні нами було оглянуто 57 тіл. Ще може бути (у братській могилі. – ред.) від 40 до 60 тіл. Майже всі тіла з вогнепальними та осколковими пораненнями. Деякі тіла були із зав'язаними руками та ногами. Попередньо встановлено, що ці люди загинули під час мирної евакуації та були розстріляні на вулицях Бучі", - розповів представник Бучанської прокуратури.