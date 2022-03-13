У Бучі мирних жителів ховають у братській могилі

У Бучі на Київщині цивільних осіб, убитих російськими окупантами, ховають у братській могилі.
У соціальних мережах з'явилося відео із Буча, поблизу Києва.
На кадрах 33 мирних мешканців у мішках завантажують у вириту траншею, що розташована на території церкви і служитиме для загиблих братською могилою.
Збір тіл загиблих із вулиць триває.
Деяких людей, які загинули від рук російських окупантів, навіть не вдалося ідентифікувати.
На кадрах 33 мирних мешканців у мішках завантажують у вириту траншею, що розташована на території церкви і служитиме для загиблих братською могилою.
Збір тіл загиблих із вулиць триває.
Деяких людей, які загинули від рук російських окупантів, навіть не вдалося ідентифікувати.
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