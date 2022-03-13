У Бучі мирних жителів ховають у братській могилі

10:24 13 березня Київ, Україна

У Бучі на Київщині цивільних осіб, убитих російськими окупантами, ховають у братській могилі.

 
У соціальних мережах з'явилося відео із Буча, поблизу Києва.

На кадрах 33 мирних мешканців у мішках завантажують у вириту траншею, що розташована на території церкви і служитиме для загиблих братською могилою.

Збір тіл загиблих із вулиць триває.

Деяких людей, які загинули від рук російських окупантів, навіть не вдалося ідентифікувати.