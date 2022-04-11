У Бучанському районі виявлено братську могилу

У селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено братську могилу, в якій поховано загиблих мирних жителів.
Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Британії, спираючись на дані розвідки.
У відомстві заявили, що після відходу російських військ із північної України продовжують з'являтися додаткові докази військових злочинів росії.
«Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу села Бузова імпровізованої могили з померлими українськими громадянами», - йдеться в повідомленні.
У відомстві заявили, що після відходу російських військ із північної України продовжують з'являтися додаткові докази військових злочинів росії.
«Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу села Бузова імпровізованої могили з померлими українськими громадянами», - йдеться в повідомленні.
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