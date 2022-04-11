У Бучанському районі виявлено братську могилу

06:31 11 квітня Київ, Україна

У селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено братську могилу, в якій поховано загиблих мирних жителів.

Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Британії, спираючись на дані розвідки.



У відомстві заявили, що після відходу російських військ із північної України продовжують з'являтися додаткові докази військових злочинів росії.



«Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу села Бузова імпровізованої могили з померлими українськими громадянами», - йдеться в повідомленні.