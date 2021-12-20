У Брюсселі стартує саміт «Східне партнерство»

10:53 15 грудень Київ, Україна

15-16 грудня в ЄС пройде шостий саміт «Східного партнерства» у Брюсселі.



На заході зберуться президенти та прем'єри 27 країн ЄС та п'яти із шести країн СП: України, Грузії, Молдови, Азербайджану та Вірменії.



При цьому Білорусь на зустрічі представлена не буде. Країна цього року призупинила свою участь у форматі саміту через запроваджені Євросоюзом санкції проти представників режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка





Разом з українською делегацією у саміті візьме участь і Володимир Зеленський. У рамках візиту до Брюсселя президент проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав - членів ЄС та країн - партнерів , керівництвом Європейського С оюзу , генеральним секретарем НАТО .

Зі свого боку Київ наполягатиме на визнанні формату «Асоційованого тріо».



Раніше глави держав з розвиненою економікою підбили підсумки зустрічі G20, обговоривши та прийнявши рішення протягом двох днів – 30 та 31 жовтня 2021 року.



У рамках дводенного саміту лідери Групи двадцяти займалися глобальними питаннями, у тому числі необхідності досягти вуглецевої нейтральності.