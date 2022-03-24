У Брюсселі сьогодні і завтра пройдуть три саміти за участю Байдена та Зеленського

07:57 24 березня Київ, Україна

Вранці у четвер, 24-го – надзвичайний саміт НАТО, вдень – надзвичайний саміт «Великої сімки»; увечері 24-го розпочнеться засідання Європейської ради – і продовжиться у п'ятницю. Головною темою обговорення стане війна Росії проти України та способи її якнайшвидшого припинення.





Запити України та саміт НАТО

Володимир Зеленський ще напередодні у своєму відеозверненні наголосив, що Україна чекає на серйозні кроки від НАТО, Європейського Союзу та «Великої сімки». У всіх зустрічах візьме участь президент Сполучених Штатів Джо Байден , який сьогодні вночі прилетів до Брюсселя, а також президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку.Володимир Зеленський ще напередодні у своєму відеозверненні наголосив, що Україна чекає на серйозні кроки від НАТО, Європейського Союзу та «Великої сімки».

«Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу мають і політики. Всі вони. Вони мають підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо на серйозні кроки. Від НАТО, ЄС, „Великої сімки“. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють із деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему – тему боротьби проти війни. Але загасити треба війну», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що «на цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався та зрадив».

«Вільні люди вільного світу, ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось у НАТО, ЄС чи у „Великій сімці“. Зламати та перетягнути на бік війни. Побачимо 24 березня», - підсумував він.

В адміністрації президента України напередодні самітів заявили, що країна проситиме надати «сучасні засоби ППО» та «крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем»; а також наполягати на введенні «жорсткого ембарго на російську нафту» (зокрема, в Євросоюзі) і просити «цілком закрити морські порти для кораблів РФ».



У центрі дискусій між членами Альянсу має бути питання про військову допомогу Україні, про протидію кіберзагрозам з боку РФ, про зміцнення східного флангу НАТО… Зокрема, Альянс має оголосити про розгортання ще чотирьох нових багатонаціональних батальйонних груп — у Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині. З 2016 року чотири такі групи діють у чотирьох інших країнах: Польщі, Литві, Латвії та Естонії.



За даними The New York Times, країни альянсу також обговорять, що і як робитимуть, якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю.



Завдання президента США

Під час цього європейського турне глава Білого дому спробує ще більше зміцнити єдність Заходу, заявили у Вашингтоні.

«В останні місяці Захід був єдиний. Президент вирушає в Європу, щоб переконатися, що ми залишаємося єдині» і «дати зрозуміти, що ми готові залишатися прихильними до загальної справи стільки, скільки потрібно», — заявив Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки.

Байден «приєднається до союзників у накладенні нових санкцій на Росію та посиленні наявних», щоб не дати Москві обійти їх, сказав Салліван. Очікується, що про нові обмежувальні заходи буде оголошено у четвер, 24 березня. За даними Wall Street Journal, санкції можуть торкнутися, зокрема, депутатів Держдуми.



Ще одна мета американського президента — зробити так, щоб Захід виступав «єдиним фронтом» у відносинах із Китаєм. Вашингтон уже попередив, що Пекін зіткнеться з заходами у відповідь, якщо допомагатиме Росії у війні. Проте досі США не бачать таких дій, заявив Салліван.



На самітах пролунають заклики до Китаю і надалі утриматись від підтримки військових дій РФ.



Байден оголосить і про «спільні дії щодо зміцнення енергетичної безпеки Європи», а також оприлюднить «додаткові внески США» на гуманітарні зусилля в Україні та на прийом мільйонів біженців, додав Салліван.



25 та 26 березня Байден відвідає Польщу, союзника з НАТО та головний притулок для більшості українців, які втікають від війни.



Саміт G7

«„Велика сімка“ матиме ту саму мету, що й саміт НАТО, тобто продемонструвати нашу ефективну солідарність з Україною і тому вжити певних заходів — як у плані військової допомоги, так і в плані гуманітарної підтримки, у плані політичної підтримки, а також у плані виміру ефективності санкційних заходів проти Росії, - розповіло джерело в адміністрації президента Франції. — G7 також обговорить етапи дій в енергетиці, щоб знизити залежність наших економік від російських нафти і газу, одночасно дозволяючи вживати заходів солідарності щодо найбільш уразливих партнерів; особливо — щодо продовольчої безпеки».

G7 також може вжити заходів щодо прийому українських біженців.

"У міру продовження війни стає зрозуміло, що необхідні нові зусилля щодо прийому людей, і що це стосується всіх - європейців, американців, азіатських країн... І у зв'язку з цим важливо відзначити присутність на саміті прем'єр-міністра Японії", - додало джерело.

Саміт ЄС

На засіданнях Європейської ради планується обговорити «військову агресію Росії проти України, безпеку та оборону, енергетику, економічні питання, COVID-19 та зовнішні відносини», — йдеться в офіційному комюніке: президент Байден «приєднається до лідерів ЄС у перший день роботи Європейської ради для обговорення питань підтримки України та її громадян та зміцнення трансатлантичного співробітництва у відповідь на агресію Росії».



Лідери ЄС обговорять оборонні інвестиції та інструменти їхнього фінансування. Окрім того, очікується, що Європейська рада схвалить «Стратегічний компас» — ініціативу щодо зміцнення політики ЄС у галузі безпеки та оборони.



Очікується, що для цього 27 країн ЄС домовляться, зокрема, про спільні закупівлі газу. Об'єднавши запити, Єврокомісія «полегшить контакти з міжнародними постачальниками» та зможе отримати «вигідні ціни» завдяки економічній вазі Союзу, зазначає France-Presse.



Джерело Reuters в ЄС також підтвердило можливість обговорення на самітах статусу Росії в G20.