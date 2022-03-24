У Брюсселі сьогодні і завтра пройдуть три саміти за участю Байдена та Зеленського

Вранці у четвер, 24-го – надзвичайний саміт НАТО, вдень – надзвичайний саміт «Великої сімки»; увечері 24-го розпочнеться засідання Європейської ради – і продовжиться у п'ятницю. Головною темою обговорення стане війна Росії проти України та способи її якнайшвидшого припинення.
У всіх зустрічах візьме участь президент Сполучених Штатів Джо Байден, який сьогодні вночі прилетів до Брюсселя, а також президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку.
Запити України та саміт НАТО
Володимир Зеленський ще напередодні у своєму відеозверненні наголосив, що Україна чекає на серйозні кроки від НАТО, Європейського Союзу та «Великої сімки».
Запити України та саміт НАТО
Володимир Зеленський ще напередодні у своєму відеозверненні наголосив, що Україна чекає на серйозні кроки від НАТО, Європейського Союзу та «Великої сімки».
Він зазначив, що «на цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався та зрадив».
В адміністрації президента України напередодні самітів заявили, що країна проситиме надати «сучасні засоби ППО» та «крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем»; а також наполягати на введенні «жорсткого ембарго на російську нафту» (зокрема, в Євросоюзі) і просити «цілком закрити морські порти для кораблів РФ».
У центрі дискусій між членами Альянсу має бути питання про військову допомогу Україні, про протидію кіберзагрозам з боку РФ, про зміцнення східного флангу НАТО… Зокрема, Альянс має оголосити про розгортання ще чотирьох нових багатонаціональних батальйонних груп — у Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині. З 2016 року чотири такі групи діють у чотирьох інших країнах: Польщі, Литві, Латвії та Естонії.
За даними The New York Times, країни альянсу також обговорять, що і як робитимуть, якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю.
Завдання президента США
Під час цього європейського турне глава Білого дому спробує ще більше зміцнити єдність Заходу, заявили у Вашингтоні.
Байден «приєднається до союзників у накладенні нових санкцій на Росію та посиленні наявних», щоб не дати Москві обійти їх, сказав Салліван. Очікується, що про нові обмежувальні заходи буде оголошено у четвер, 24 березня. За даними Wall Street Journal, санкції можуть торкнутися, зокрема, депутатів Держдуми.
Ще одна мета американського президента — зробити так, щоб Захід виступав «єдиним фронтом» у відносинах із Китаєм. Вашингтон уже попередив, що Пекін зіткнеться з заходами у відповідь, якщо допомагатиме Росії у війні. Проте досі США не бачать таких дій, заявив Салліван.
На самітах пролунають заклики до Китаю і надалі утриматись від підтримки військових дій РФ.
Байден оголосить і про «спільні дії щодо зміцнення енергетичної безпеки Європи», а також оприлюднить «додаткові внески США» на гуманітарні зусилля в Україні та на прийом мільйонів біженців, додав Салліван.
25 та 26 березня Байден відвідає Польщу, союзника з НАТО та головний притулок для більшості українців, які втікають від війни.
Саміт G7
Ще одна мета американського президента — зробити так, щоб Захід виступав «єдиним фронтом» у відносинах із Китаєм. Вашингтон уже попередив, що Пекін зіткнеться з заходами у відповідь, якщо допомагатиме Росії у війні. Проте досі США не бачать таких дій, заявив Салліван.
На самітах пролунають заклики до Китаю і надалі утриматись від підтримки військових дій РФ.
Байден оголосить і про «спільні дії щодо зміцнення енергетичної безпеки Європи», а також оприлюднить «додаткові внески США» на гуманітарні зусилля в Україні та на прийом мільйонів біженців, додав Салліван.
25 та 26 березня Байден відвідає Польщу, союзника з НАТО та головний притулок для більшості українців, які втікають від війни.
Саміт G7
G7 також може вжити заходів щодо прийому українських біженців.
Саміт ЄС
На засіданнях Європейської ради планується обговорити «військову агресію Росії проти України, безпеку та оборону, енергетику, економічні питання, COVID-19 та зовнішні відносини», — йдеться в офіційному комюніке: президент Байден «приєднається до лідерів ЄС у перший день роботи Європейської ради для обговорення питань підтримки України та її громадян та зміцнення трансатлантичного співробітництва у відповідь на агресію Росії».
Лідери ЄС обговорять оборонні інвестиції та інструменти їхнього фінансування. Окрім того, очікується, що Європейська рада схвалить «Стратегічний компас» — ініціативу щодо зміцнення політики ЄС у галузі безпеки та оборони.
Очікується, що для цього 27 країн ЄС домовляться, зокрема, про спільні закупівлі газу. Об'єднавши запити, Єврокомісія «полегшить контакти з міжнародними постачальниками» та зможе отримати «вигідні ціни» завдяки економічній вазі Союзу, зазначає France-Presse.
Джерело Reuters в ЄС також підтвердило можливість обговорення на самітах статусу Росії в G20.
На засіданнях Європейської ради планується обговорити «військову агресію Росії проти України, безпеку та оборону, енергетику, економічні питання, COVID-19 та зовнішні відносини», — йдеться в офіційному комюніке: президент Байден «приєднається до лідерів ЄС у перший день роботи Європейської ради для обговорення питань підтримки України та її громадян та зміцнення трансатлантичного співробітництва у відповідь на агресію Росії».
Лідери ЄС обговорять оборонні інвестиції та інструменти їхнього фінансування. Окрім того, очікується, що Європейська рада схвалить «Стратегічний компас» — ініціативу щодо зміцнення політики ЄС у галузі безпеки та оборони.
Очікується, що для цього 27 країн ЄС домовляться, зокрема, про спільні закупівлі газу. Об'єднавши запити, Єврокомісія «полегшить контакти з міжнародними постачальниками» та зможе отримати «вигідні ціни» завдяки економічній вазі Союзу, зазначає France-Presse.
Джерело Reuters в ЄС також підтвердило можливість обговорення на самітах статусу Росії в G20.
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