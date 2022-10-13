У Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Перші результати

12 жовтня у Брюсселі відбулася шоста зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", у якій брали участь представники майже 50 країн — членів Альянсу та союзників НАТО.
Відкриваючи зустріч у форматі Рамштайн, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.
Проте, за його словами, українські війська демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню.
За його словами, напади Росії лише посилюють рішучість союзників за допомогою України.
На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, у президента Росії Володимира Путіна починає з'являтися розуміння, що Росія більше не є наддержавою через невдачі російської армії в Україні.
Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через "свої військові можливості" та помилкові "стратегічні припущення" свого керівництва.
Ось яку допомогу вже анонсували наші союзники:
Міністерство оборони Німеччини надасть Україні додаткову зброю. Йдеться про самохідні артилерійські установки PzH 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II.
Про підтримку також заявили Нідерланди – уряд країни надасть Києву ракети для систем протиповітряної оборони на суму 15 мільйонів доларів. Крім того, про додатковий пакет допомоги на суму 47 мільйонів доларів оголосила Канада: до нього увійдуть артилерійські снаряди, зимові форми та обладнання, камери для дронів та обладнання для супутникового зв'язку.
За підсумками зустрічі, глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо буде зробити, крім того, Україна отримає всю необхідну техніку для наступальних операцій.
Остін зазначив, що США зроблять усе можливе, щоб Збройні сили України були ефективними на полі бою, і продовжували відвойовувати українські території, незважаючи на те, що зима "завжди виклик" під час війни.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що на засіданні Контактної групи України у форматі "Рамштайн" союзники "зосередилися на протиповітряній обороні, реактивній артилерії, танках, бойових машинах, бронетранспортерах, а також обговорили підготовку щодо широкого спектру нелетальної".
За підсумками зустрічі, глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо буде зробити, крім того, Україна отримає всю необхідну техніку для наступальних операцій.
Остін зазначив, що США зроблять усе можливе, щоб Збройні сили України були ефективними на полі бою, і продовжували відвойовувати українські території, незважаючи на те, що зима "завжди виклик" під час війни.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що на засіданні Контактної групи України у форматі "Рамштайн" союзники "зосередилися на протиповітряній обороні, реактивній артилерії, танках, бойових машинах, бронетранспортерах, а також обговорили підготовку щодо широкого спектру нелетальної".
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