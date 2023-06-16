У Брюсселі розпочалася тринадцята зустріч у форматі "Рамштайн"

11:05 15 червня Київ, Україна

У Брюсселі розпочалася зустріч у форматі «Рамштайн» , на якій планують обговорити питання надання Україні літаків, інших систем озброєння та навчання українських пілотів.

Представник Пентагону окреслив порядок денний на "Рамштайні". За його словами, союзники наголосять на найефективнішій підтримці нашої держави як зараз, так і в майбутньому. Серед обговорюваних тем будуть:

потреби ЗСУ для подальших наступальних операцій, зокрема протиповітряна оборона, протитанкові системи та боєприпаси, а також артилерія як ближньої, так і далекої дії;

запчастини, інструкції з технічного обслуговування, а також ремонт військових машин у польових умовах;

оперативна сумісність озброєння, модернізація та можливості військово-промислових комплексів країн-союзників;

підготовка пілотів винищувачів, зокрема "майбутні можливості" українських повітряних сил.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що партнери на сьогоднішній зустрічі у форматі "Рамштайн" ухвалять нові зобов'язання на підтримку України.

"Я чекаю на багато нових зобов'язань, і ми бачили лише за останні кілька днів як значні закупівлі від європейських союзників, так і від Північної Америки та Сполучених Штатів", - прокоментував Столтенберг питання про очікування від сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Він нагадав, що президент США Джозеф Байден оголосив кілька днів тому про новий великий пакет оборонної підтримки України , також "за останні дні ми бачили, як кілька інших європейських союзників оголосили про надання більшої підтримки".

Міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом та колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з оборони України, об'єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Ллойд Остін.

Це завжди може бути з моїм friend і counterpart @oleksiireznikov .



Найближчими 50 територіями в Запоріжжі Україна Defense Contact Group stand united with you and Ukraine's 🇺🇦 brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

Це вже 13-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".