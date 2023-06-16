У Брянській області рф оголошено тривогу: черговий "прорив ДРГ"

07:05 28 травня Київ, Україна

Знову неспокійно на росії. Стривожені всі наявні поки що інтернет-канали. Тепер про прорив ДРГ заговорили в Брянській області, що межує з Україною.

Російський Telegram-канал Baza пише, що нібито "диверсанти" намагаються прорватися до Брянської області, тому місцевих жителів попросили втекти у підвали, а всі служби піднято по тривозі.

Канал Новини Брянськ пише, що біля села Бровничі точаться бої з "українськими диверсантами".

"Українська ДРГ намагалася прорватися до села Сушани Брянської області. Також повідомляється про спробу прориву біля села Бровничі, там зараз тривають бої. Оголошено сигнал Едельвейс (?!)... Мирні ховаються у підвалах, на вулиці чути постріли", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що регіон атакований за допомогою безпілотників.

"Дрон-камікадзе атакував автомобіль Нива міноборони росії на дорозі Бровничі - Сушани. За попередніми даними, загинули двоє військовослужбовців", - пише Telegram-канал Baza.

Нагадаємо, 22 травня влада Білгородської області росії заявила, що до прикордонного Грайворонського району нібито увійшла "українська диверсійно-розвідувальна група". У трьох селах начебто відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Російський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії заявили про початок операції в Білгородській області зі звільнення росії від режиму володимира путіна. У ГУР тоді заявили, що на території Білгородщини діють лише росіяни, які створюють "смугу безпеки" для захисту українців.

Згодом командир РДК Денис White Rex розповів, що підрозділи зайшли до Білгородської області на 42 км углиб.