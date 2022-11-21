У британській розвідці розповіли про вразливість окупантів у районі Сватового

10:01 21 листопада Київ, Україна

Протягом останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки в районі Сватового Луганської області на північному сході України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. Російські лідери, швидше за все, розглядають збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет.



Проте оборонній та наступальній можливості росії, за даними британської розвідки, продовжує заважати серйозна нестача боєприпасів та кваліфікованого персоналу. Командири, ймовірно, борються із військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити наступальні операції на південь у Донецьку.



Як і на інших ділянках фронту, російські сили продовжують надавати перевагу будівництву оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано навченими мобілізованими резервістами, зазначили розвідники.