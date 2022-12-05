У британській розвідці прогнозують зменшення атак авіації рф взимку

10:48 05 грудня Київ, Україна

За останні місяці кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася і через погану погоду взимку зберігатиметься низький рівень наземних атак по українських силах.



Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.



За даними британської розвідки, зараз російські літаки, ймовірно, виконують десятки місій на день порівняно з високим показником до 300 на день у березні 2022 року.



У відомстві зазначили, що зараз росія втратила понад 60 літаків у конфлікті, ймовірно, включаючи додаткові винищувачі-бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25 минулого тижня.



"Зменшення кількості вильотів, ймовірно, є наслідком постійної високої загрози з боку української ППО, обмеження годин польоту російських літаків та погіршення погоди. Оскільки російська тактика наземного нападу значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть удари через погану зимову погоду", — йдеться у повідомленні.