У британській розвідці проаналізували українські удари по російських ЗРК

10:53 02 листопада Київ, Україна

Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) великої дальності внаслідок українських ударів за останній тиждень.
 
Є реальна можливість, що в міру того, як росія замінятиме знищені системи в Україні, вона послаблюватиме свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що 26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 були знищені в Луганській області. Крім того, українські джерела повідомляють про додаткові втрати російської протиповітряної оборони у Криму.

Як зазначили у британській розвідці, росія вже давно визначила потужний високотехнологічний зенітно-ракетний комплекс великої дальності як ключовий компонент своєї військової стратегії.
"Нещодавні втрати наголошують, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися із сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, збільшить і без того значне навантаження на інші системи та операторів", - йдеться у звіті британських розвідників.