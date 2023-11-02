У британській розвідці проаналізували українські удари по російських ЗРК

10:53 02 листопада Київ, Україна

Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) великої дальності внаслідок українських ударів за останній тиждень.

Є реальна можливість, що в міру того, як росія замінятиме знищені системи в Україні, вона послаблюватиме свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Зазначається, що 26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 були знищені в Луганській області. Крім того, українські джерела повідомляють про додаткові втрати російської протиповітряної оборони у Криму.



Як зазначили у британській розвідці, росія вже давно визначила потужний високотехнологічний зенітно-ракетний комплекс великої дальності як ключовий компонент своєї військової стратегії.