У британській розвідці проаналізували наслідки для росії ударів по аеродромах Бердянська та Луганська

Удар по російських вертольотах та засобах ППО на аеродромах окупованих Бердянська та Луганська, очевидно, змусить росію знову перемістити свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюги. Втрата техніки також створить додатковий тиск на російських пілотів та літаки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Враховуючи те, що російська авіаційна підтримка ближньої авіації досі була вкрай слабкою, російські оборонні лінії стали все більше залежати від підтримки з боку вертольотів на тлі українського наступу, зазначили у британській розвідці.
Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південному напрямку, що забезпечувала як логістику, так і наступальні та оборонні можливості.
Ця втрата, за даними розвідки, також, ймовірно, створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже майже напевно страждають від бойового виснаження та проблем з технічним обслуговуванням через непередбачувану затяжну кампанію.
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