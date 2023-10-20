У британській розвідці проаналізували наслідки для росії ударів по аеродромах Бердянська та Луганська

10:41 20 жовтня Київ, Україна

Удар по російських вертольотах та засобах ППО на аеродромах окупованих Бердянська та Луганська, очевидно, змусить росію знову перемістити свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюги. Втрата техніки також створить додатковий тиск на російських пілотів та літаки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"17 жовтня кілька російських вертольотів та засобів ППО, ймовірно, були уражені на аеродромах Бердянська та Луганська. Хоча масштаби пошкоджень поки що не підтверджені, ймовірно, було знищено дев'ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п'ять у Луганську, Україна стверджує, що вперше застосувала надані США армійські тактичні ракети великої дальності (ATACMS)”, — йдеться у звіті британських розвідників.

Враховуючи те, що російська авіаційна підтримка ближньої авіації досі була вкрай слабкою, російські оборонні лінії стали все більше залежати від підтримки з боку вертольотів на тлі українського наступу, зазначили у британській розвідці.



Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південному напрямку, що забезпечувала як логістику, так і наступальні та оборонні можливості.

"Якщо ці втрати підтвердяться, дуже ймовірно, що вони вплинуть на здатність росії як оборонятися, так і вести подальші наступальні дії на цьому напрямку. Враховуючи нинішнє навантаження на російське військове виробництво, підтверджену втрату будь-яких планерів буде важко замінити у короткостроковій та середньостроковій перспективі”, - зазначили у британській розвідці.

Ця втрата, за даними розвідки, також, ймовірно, створить додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже майже напевно страждають від бойового виснаження та проблем з технічним обслуговуванням через непередбачувану затяжну кампанію.