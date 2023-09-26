У британській розвідці проаналізували атаки на чф росії в Криму

14:25 26 вересня Київ, Україна

Ушкодження чорноморського флоту росії після низки атак серйозні, але локальні. Флот залишається здатним виконувати свої основні завдання воєнного часу — завдавати ударів крилатими ракетами та патрулювати місцеві райони безпеки. Однак його здатність блокувати українські порти та проводити планове технічне обслуговування знизиться.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"Російський чорноморський флот протягом останніх тижнів зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованими, ніж досі у війні", - йдеться у повідомленні британських розвідників.

Однак, за даними британської розвідки, цілком можливо, що його здатність продовжувати ширше регіональне патрулювання безпеки та забезпечувати фактичну блокаду українських портів буде зменшено. Також, можливо, погіршиться його здатність захищати свої активи у порту та проводити планове технічне обслуговування.