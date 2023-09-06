У британській розвідці оцінили підготовку української енергетики до зими в умовах війни

13:37 17 серпня Київ, Україна

Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України щодо створення достатніх запасів палива для майбутнього зимового періоду, ймовірно, будуть успішними.



Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.



Як зазначили у британській розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій та теплових установок узимку, а також значні запаси газу, які забезпечують додатковий резерв.