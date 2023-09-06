У британській розвідці оцінили підготовку української енергетики до зими в умовах війни

13:37 17 серпня Київ, Україна

Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України щодо створення достатніх запасів палива для майбутнього зимового періоду, ймовірно, будуть успішними.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Як зазначили у британській розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій та теплових установок узимку, а також значні запаси газу, які забезпечують додатковий резерв.
"Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфікований персонал та досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергомережі навіть у воєнний час", - йдеться у повідомленні.
 