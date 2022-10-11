У британській розвідці оцінили призначення нового командувача "спецоперацією" рф

10:40 11 жовтня Київ, Україна

Призначення міністерством оборони росії 8 жовтня генерала сергія суровікіна головним командувачем Об'єднаного угруповання сил, що проводить "військову спецоперацію" в Україні, відображає зусилля російських силовиків покращити проведення "операції".



Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



За даними британських розвідників, суровікін раніше командував повітряно-космічними силами росії, а нещодавно – південним угрупуванням військ в операціях в Україні.

"Протягом більшої частини своєї "операції" росії, ймовірно, не вистачало єдиного уповноваженого польового командира", - йдеться у звіті британських розвідників.

Генерал Олександр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду протягом періоду з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи міг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання сил.



Суровікіну, ймовірно, доведеться змагатися з російським міноборони, яке має недостатні ресурси для досягнення політичних цілей, поставлених ним в Україні.