У Братиславі відбулася церемонія зустрічі президентів України та Словаччини

11:05 24 вересень Київ, Україна

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Словаччині, з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.



Під час офіційної церемонії зустрічі, що відбулася на площі перед будівлею Президентського палацу в Братиславі, прозвучали гімни двох країн.



Володимир Зеленський і Зузана Чапутова провели огляд строю воїнів почесної варти.



Відбулося представлення членів української та словацької делегацій.



Потім президент України зробив запис у Книзі почесних гостей і почалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової у вузькому колі.