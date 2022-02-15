У Братиславі відбулася церемонія зустрічі президентів України та Словаччини

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Словаччині, з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.
Під час офіційної церемонії зустрічі, що відбулася на площі перед будівлею Президентського палацу в Братиславі, прозвучали гімни двох країн.
Володимир Зеленський і Зузана Чапутова провели огляд строю воїнів почесної варти.
Відбулося представлення членів української та словацької делегацій.
Потім президент України зробив запис у Книзі почесних гостей і почалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової у вузькому колі.
Під час офіційної церемонії зустрічі, що відбулася на площі перед будівлею Президентського палацу в Братиславі, прозвучали гімни двох країн.
Володимир Зеленський і Зузана Чапутова провели огляд строю воїнів почесної варти.
Відбулося представлення членів української та словацької делегацій.
Потім президент України зробив запис у Книзі почесних гостей і почалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової у вузькому колі.
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