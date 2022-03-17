У Борисполі повинні пройти перевибори мера

17:53 28 жовтня Київ, Україна

У зв'язку з тим, що чинний мер, який перемагав на місцевих виборах 25 жовтня, помер від коронавірусної хвороби Covid-19, у Борисполі призначать повторні вибори міського голови.

Про це повідомила голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови тими, що не відбулися, і про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не отримала мандат міського голови в порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених в пункті 4 частини першої та частини четвертої статті 231 (в разі смерті)", - написала Айвазовська.

Як повідомлялося, мер Борисполя Федорчук помер від коронавірусної хвороби Covid-19.



У партії "Наш край", від якої Федорчук балотувався, повідомили, що він помер в середу, 28 жовтня.



Федорчуку було 60 років. Вперше посаду мера отримав 18 квітня 2006 року, перемігши на місцевих виборах як самовисуванець бориспільського осередку Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ).