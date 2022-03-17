У Борисполі повинні пройти перевибори мера

У зв'язку з тим, що чинний мер, який перемагав на місцевих виборах 25 жовтня, помер від коронавірусної хвороби Covid-19, у Борисполі призначать повторні вибори міського голови.
Про це повідомила голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.
Як повідомлялося, мер Борисполя Федорчук помер від коронавірусної хвороби Covid-19.
У партії "Наш край", від якої Федорчук балотувався, повідомили, що він помер в середу, 28 жовтня.
Федорчуку було 60 років. Вперше посаду мера отримав 18 квітня 2006 року, перемігши на місцевих виборах як самовисуванець бориспільського осередку Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ).
У партії "Наш край", від якої Федорчук балотувався, повідомили, що він помер в середу, 28 жовтня.
Федорчуку було 60 років. Вперше посаду мера отримав 18 квітня 2006 року, перемігши на місцевих виборах як самовисуванець бориспільського осередку Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ).
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