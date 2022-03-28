"У боротьбі між європейськими цінностями і цінами - перемагають ціни": чому Меркель і Макрон вирішили помиритися з Путіним

Уряди Франції та Німеччини висловили бажання відновити зустрічі на вищому рівні з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші країни ЄС з цим не погодилися. Але осад залишився. Чому керівництво Франції і ФРН так «топить» за РФ і що важливо зрозуміти українцям?

Для аналізу останніх заяв канцлерки ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення відносин з РФ, які дуже засмутили багатьох українців, слід враховувати дві речі.

По-перше, позиція провідних країн з приводу Кремля радикалізується. Так, Лондон, наприклад, продемонстрував, що готовий до лідерських і проактивних дій, захищаючи свої національні інтереси. А також готовий перегравати Росію на її ж "полі", тобто в інформпросторі. Вашингтон, в особі Байдена, продовжує конструктивну протидію Кремлю, незважаючи на публічну м'яку риторику. Що ж стосується Берліна і Парижа, то, мабуть, вони вирішили вибрати інший стратегічний шлях і причиною тому є другий аспект, який потрібно враховувати.

Тому що, по-друге, і в Німеччині, і у Франції наближаються вибори лідерів цих країн. Меркель вже точно йде з поста, однак буде боротися за перемогу свого однопартійця. А Макрон дуже хоче бути переобраним на другий термін. Хоча минулі у Франції регіональні вибори показали, що зробити йому це буде дуже нелегко.

Головним, що потрібно для будь-яких виборів, є гроші і ресурсна підтримка.

Ні для кого не є секретом, що значні французькі і німецькі бізнес-активи, які продукують доходи, знаходяться в Росії. Таким чином, Меркель і Макрон хочуть, в першу чергу, відбудувати свою політику від Вашингтона і Лондона - через наявний в європейській спільноті скепсис і щодо США, і до Великої Британії. А, в другу чергу, хочуть отримати підтримку тих "сильних світу цього", хто заробляє на бізнесі з Кремлем (в основному, це, звичайно, нафтогазова сфера). З моєї точки зору, глобально в підході наших нібито партнерів нічого не змінилося. У боротьбі між європейськими цінностями і європейськими цінами - перемагають саме ціни.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевняє, що канцлерка ФРН Ангела Меркель своєю пропозицією про участь Росії в самітах Євросоюзу мала на меті позначити чіткий курс політики ЄС щодо РФ.

Через ініціативу Меркель підключити Росію до діалогу в форматі самітів ЄС міністр закордонних справ Дмитро Кулеба викликав "на килим" послів Франції та Німеччини.