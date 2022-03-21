У найближчі кілька років Україна отримає План дій щодо членства в НАТО

Після низки реформ Україна зможе отримати План дій щодо членства в НАТО, це означає, що автоматично країна стає кандидатом в члени Північноатлантичного альянсу.
Таку заяву зробив в Facebook депутат з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв після онлайн-бесіди з заступником генсека НАТО Мірчею Джоане у вівторок, 27 жовтня.
За словами члена міжпарламентської ради Україна-НАТО і голови постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Чернєва, в першу чергу необхідно:
- реформувати Службу безпеки України;
- впроваджувати парламентський контроль над сектором безпеки і оборони;
- приймати новий закон про державну таємницю.
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