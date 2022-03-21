У найближчі кілька років Україна отримає План дій щодо членства в НАТО

15:49 27 жовтня Київ, Україна

Після низки реформ Україна зможе отримати План дій щодо членства в НАТО, це означає, що автоматично країна стає кандидатом в члени Північноатлантичного альянсу.
 
Таку заяву зробив в Facebook депутат з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв після онлайн-бесіди з заступником генсека НАТО Мірчею Джоане у вівторок, 27 жовтня.
"Україна буде в НАТО. І вже в найближчі кілька років може отримати ПДЧ - план дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Але до того нам потрібно впровадити низку реформ, передбачених щорічними національними програмами", - заявив Чернєв.
За словами члена міжпарламентської ради Україна-НАТО і голови постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Чернєва, в першу чергу необхідно:
  • реформувати Службу безпеки України;
  • впроваджувати парламентський контроль над сектором безпеки і оборони;
  • приймати новий закон про державну таємницю.
"Звичайно, з політичних міркувань наші західні партнери не заявляють прямо, що готуються прийняти Україну в НАТО. Але надання ПДЧ автоматично означає, що країна стає кандидатом і, після завершення всіх необхідних реформ, вступає до Альянсу", - додав він.