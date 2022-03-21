У найближчі кілька років Україна отримає План дій щодо членства в НАТО

15:49 27 жовтня Київ, Україна

Після низки реформ Україна зможе отримати План дій щодо членства в НАТО , це означає, що автоматично країна стає кандидатом в члени Північноатлантичного альянсу.

Таку заяву зробив в Facebook депутат з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв після онлайн-бесіди з заступником генсека НАТО Мірчею Джоане у вівторок, 27 жовтня.

"Україна буде в НАТО. І вже в найближчі кілька років може отримати ПДЧ - план дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Але до того нам потрібно впровадити низку реформ, передбачених щорічними національними програмами", - заявив Чернєв.

За словами члена міжпарламентської ради Україна-НАТО і голови постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Чернєва, в першу чергу необхідно:

реформувати Службу безпеки України;

впроваджувати парламентський контроль над сектором безпеки і оборони;

приймати новий закон про державну таємницю.