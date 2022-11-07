Найближчими тижнями Україна отримає нові системи ПРО та ППО

07:00 06 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 5 листопада провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 5 листопада.

"Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій – у всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем'єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Відповідатимемо і надалі звільнятимемо нашу землю", - сказав Зеленський.

Також на засіданні Ставки було дуже детально проаналізовано все, що стосується постачання силам оборони, продовжив президент.

"Це техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі. Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору - вже є досить значні результати в цьому, відсоток збивання став більшим, але є ще над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і далі робитимемо для цього все можливе і неможливе. Найближчими тижнями очікуємо на хороші новини з ППО та ПРО для України", - підкреслив президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримає нові системи ПРО та ППО до кінця року. Домовленості щодо їхнього постачання вже перебувають у процесі реалізації.