Найближчими днями Радбез ООН збереться двічі через ситуацію в Україні

Цього тижня Рада безпеки ООН двічі збиратиметься через ситуацію в Україні.
У вівторок, 6 вересня, Рада Безпеки ООН на запит росії розгляне ситуацію на ЗАЕС, а в середу, 7 вересня, США та Албанія скликають Радбез через депортацію рф громадян України.
Як повідомили у Секретаріаті Ради безпеки, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який подасть звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію. Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).
У середу, 7 вересня, на запит США та Албанії Радбез збереться для обговорення насильницької депортації росією громадян України. Засідання також заплановане на 15:00 (22:00 – за київським часом).
Як повідомили у Секретаріаті Ради безпеки, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який подасть звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію. Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).
У середу, 7 вересня, на запит США та Албанії Радбез збереться для обговорення насильницької депортації росією громадян України. Засідання також заплановане на 15:00 (22:00 – за київським часом).
Перед тим на запит росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 і 23 серпня.
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