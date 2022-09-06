Найближчими днями Радбез ООН збереться двічі через ситуацію в Україні

10:04 06 вересня Київ, Україна

Цього тижня Рада безпеки ООН двічі збиратиметься через ситуацію в Україні.





Як повідомили у Секретаріаті Ради безпеки, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який подасть звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію. Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).



У середу, 7 вересня, на запит США та Албанії Радбез збереться для обговорення насильницької депортації росією громадян України. Засідання також заплановане на 15:00 (22:00 – за київським часом). У вівторок, 6 вересня, Рада Безпеки ООН на запит росії розгляне ситуацію на ЗАЕС, а в середу, 7 вересня, США та Албанія скликають Радбез через депортацію рф громадян України.Як повідомили у Секретаріаті Ради безпеки, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який подасть звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію. Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).У середу, 7 вересня, на запит США та Албанії Радбез збереться для обговорення насильницької депортації росією громадян України. Засідання також заплановане на 15:00 (22:00 – за київським часом).

"Російська делегація традиційно намагається використовувати РБ як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська", - йдеться у повідомленні.



Перед тим на запит росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 і 23 серпня.