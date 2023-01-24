Найближчими днями ФРН вирішить питання про постачання Leopard в Україну – Столтенберг

13:37 24 січня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що скоро Берлін дозволить постачання танків Leopard Україні. Про це він сказав після переговорів із новим головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом на спільному брифінгу.

"Усі країни, які мають на озброєнні (і хто готовий поділитися ними з Україною), можуть почати готувати їх до передачі", - зазначив Столтенберг.

Він закликав "дати простір" союзникам для конфіденційних переговорів про те, як виробити рішення щодо танків.

За словами Пісторіуса, "ситуація не змінилася" за останню добу, але в Берліні готують "рішення, яке буде незабаром".

Міністр оборони ФРН також закликав країни-партнери розпочати навчати українських військовослужбовців використанню Леопардів.

Нагадаємо, Вашингтон вважає, що новини від Берліна щодо німецьких танків для України варто чекати найближчими днями.

Раніше Рамштайн-8 не схвалив передачі танків Україні.