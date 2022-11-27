Найближчим часом очікуються активні бойові дії в Україні - ISW

11:16 27 листопада Київ, Україна

Найближчим часом зросте загальний темп військових операцій, це може статися протягом кількох тижнів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, збільшиться протягом кількох тижнів, коли температура знизиться і земля замерзне по всьому театру бойових дій, вважають американські аналітики.

Українські та російські повідомлення з критично важливих ділянок фронту на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут та Вугледар, вказують на те, що операції з обох боків ускладнені сильним болотом унаслідок дощів.

Як зазначають експерти, прогнозоване зниження температури по всій території України протягом наступного тижня, ймовірно, призведе до замерзання ґрунту та прискорить темпи бойових дій, оскільки мобільність обох сторін збільшиться.

Невідомо, чи готова будь-яка із сторін активно до відновлення великих наступальних або контрнаступних операцій у цей час, але метеорологічні чинники, які перешкоджали таким операціям, почнуть слабшати.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що Кремль створює нову приватну військову компанію, щоб стримати вплив на політичній арені Росії глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина.