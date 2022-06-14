У бібліотеках Маріуполя росіяни проводять "денацифікацію" - Андрющенко

17:35 14 червня Київ, Україна

З уцілілого приміщення міської бібліотеки у Маріуполі російські волонтери вивозять усі книжки нібито на зберігання.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал "Андрющенко Time".
"Маріуполь. ДенаZифікація у дії. З уцілілого приміщення бібліотеки "державні волонтери" вивезли всі книги під приводом "на зберігання".

Мабуть, сама собою "бібліотека" вже екстремізм з погляду росіян. Як і освіта", – написав радник мера.

До рук окупантів потрапили книги, написані українською, англійською та російською мовами.

Українські книги відсортували в окремий автобус, який, за словами Андрющенка, поїхав до Донецька.
"До великого багаття з українських книг на площі Леніна в Донецьку залишилося вже недовго", – каже радник мера.