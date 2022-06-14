У бібліотеках Маріуполя росіяни проводять "денацифікацію" - Андрющенко

З уцілілого приміщення міської бібліотеки у Маріуполі російські волонтери вивозять усі книжки нібито на зберігання.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал "Андрющенко Time".
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал "Андрющенко Time".
До рук окупантів потрапили книги, написані українською, англійською та російською мовами.
Українські книги відсортували в окремий автобус, який, за словами Андрющенка, поїхав до Донецька.
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