У Берліні запровадили заборону на українську символіку на акціях 8-9 травня

Послу України у Німеччині категорично не сподобалося рішення німецької влади заборонити символіку України на акціях 8-9 травня.
Про це йшлося у інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland.
Напередодні німецькі ЗМІ, посилаючись на листа поліції, писали про прийняту заборону в Берліні публічної демонстрації української символіки на пам'ятних заходах 8-9 травня.
Така сама заборона діє і щодо російської символіки.
Мельник у коментарі журналістам назвав таке рішення "величезним скандалом" та "ляпасом для всіх українців": "Це свідчить не лише про відсутність такту, але є і катастрофічним політичним рішенням".
Напередодні німецькі ЗМІ, посилаючись на листа поліції, писали про прийняту заборону в Берліні публічної демонстрації української символіки на пам'ятних заходах 8-9 травня.
Така сама заборона діє і щодо російської символіки.
Мельник у коментарі журналістам назвав таке рішення "величезним скандалом" та "ляпасом для всіх українців": "Це свідчить не лише про відсутність такту, але є і катастрофічним політичним рішенням".
Мельник закликав місцеву владу негайно скасувати "це сумнівне рішення".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі