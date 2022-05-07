У Берліні запровадили заборону на українську символіку на акціях 8-9 травня

09:04 07 травня Київ, Україна

Послу України у Німеччині категорично не сподобалося рішення німецької влади заборонити символіку України на акціях 8-9 травня.

Про це йшлося у інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland.



Напередодні німецькі ЗМІ, посилаючись на листа поліції, писали про прийняту заборону в Берліні публічної демонстрації української символіки на пам'ятних заходах 8-9 травня.



Така сама заборона діє і щодо російської символіки.



Мельник у коментарі журналістам назвав таке рішення "величезним скандалом" та "ляпасом для всіх українців": "Це свідчить не лише про відсутність такту, але є і катастрофічним політичним рішенням".

"На такому фоні всі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва та злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим", - цитують ЗМІ слова дипломата.

Мельник закликав місцеву владу негайно скасувати "це сумнівне рішення".