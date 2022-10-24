У Берліні відбулася зустріч Шмигаля із Шольцем

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Німеччини у понеділок, 24 жовтня, провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив слова Шольца про те, що Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T.
За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив слова Шольца про те, що Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T.
Також, за його словами, на зустрічі обговорили відновлення України та ключові аспекти співпраці.
Крім того, на зустрічі торкнулися ситуації на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС.
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