У Берліні відбулася зустріч Шмигаля із Шольцем

19:37 24 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Німеччини у понеділок, 24 жовтня, провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив слова Шольца про те, що Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T.
"Під час зустрічі подякував за підтримку нашої держави. Перша отримана система IRIS-T дуже ефективно показала себе на захисті українського неба та врятувала чимало життів", - повідомив прем'єр.

Також, за його словами, на зустрічі обговорили відновлення України та ключові аспекти співпраці.
"Дякував пану Шольцю за персональну ініціативу з організації Конференції відновлення України в Берліні", - пише Шмигаль.

Крім того, на зустрічі торкнулися ситуації на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС.
"Російські терористи продовжують погрози та шантаж. Закликаємо партнерів рішуче відреагувати на такі заяви, щоб запобігти потенційній катастрофі", - додав український прем'єр.