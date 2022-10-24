У Берліні відбулася зустріч Шмигаля із Шольцем

19:37 24 жовтня Київ, Україна





За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив слова Шольца про те, що Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Німеччини у понеділок, 24 жовтня, провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив слова Шольца про те, що Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T.

"Під час зустрічі подякував за підтримку нашої держави. Перша отримана система IRIS-T дуже ефективно показала себе на захисті українського неба та врятувала чимало життів", - повідомив прем'єр.



Також, за його словами, на зустрічі обговорили відновлення України та ключові аспекти співпраці.

"Дякував пану Шольцю за персональну ініціативу з організації Конференції відновлення України в Берліні", - пише Шмигаль.



Крім того, на зустрічі торкнулися ситуації на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС.

