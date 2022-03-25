У Бердянську знищено великий десантний корабель "Саратов", на його борту було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти

08:55 25 березня Київ, Україна

У знищеному десантному кораблі окупантів у Бердянську на борту було близько 400 осіб морської піхоти, а також близько 20 танків та 45 БТРів.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

"Там повністю знищено ВДК "Саратов", спочатку "Орськ" оголосили, але як би "Саратов". У нього на борту було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 людей морської піхоти. Все це йшло під Маріуполь, тобто бачимо, що все ж таки Маріуполю ми знайшли спосіб допомагати", - зазначив він.

За його словами, українські партизани "добре попрацювали на півдні", пошкодивши рейки, і там війська рф не мають можливості налагодити доставку з окупованого Криму залізницею, тому підкріплення рф відправляє морем.

"Зайшли до Бердянська, почали розвантажуватися. Три кораблі стояли поряд, один знищили, близько другого 150 осіб особового складу якраз знялися і перебували між кораблями, коли туди прилетіло. І два кораблі, що відходили, мали займання. Один – серйозні, другий – менше. Що характерно – обома найбільш постраждалими кораблями командували зрадники, які у 2014 році перейшли з ВМСУ до складу Чорноморського флоту РФ, змінивши присягу”, - додав Арестович.