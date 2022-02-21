У Білому домі розповіли про майбутню зустріч Путіна з Байденом

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі оголосила про майбутню зустріч двох лідерів: Володимира Путіна та Джо Байдена. Проте переговори можливі лише у тому випадку, якщо до цього часу Російська Федерація не здійснить вторгнення в Україну.
Зазначається, що Байден "в принципі" погодився на зустріч із Путіним, але за умов мирного часу. Більше того, президенти США та РФ повинні будуть провести переговори лише після того, як відбудеться зустріч (24 лютого 2022 року) держсекретаря Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.
У повідомленні також уточнюється, що ініціатором особистих переговорів американського та російського лідерів став Емманюель Макрон, який нещодавно поговорив із главою Білого дому та окремо із главою Кремля.
Зазначається, що Байден "в принципі" погодився на зустріч із Путіним, але за умов мирного часу. Більше того, президенти США та РФ повинні будуть провести переговори лише після того, як відбудеться зустріч (24 лютого 2022 року) держсекретаря Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.
У повідомленні також уточнюється, що ініціатором особистих переговорів американського та російського лідерів став Емманюель Макрон, який нещодавно поговорив із главою Білого дому та окремо із главою Кремля.
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