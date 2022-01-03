У Білому домі розповіли, про що говорили Байден із Зеленським

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності на кордонах України, Байден "дав зрозуміти" Зеленському під час телефонного дзвінка, що "Сполучені Штати та їхні союзники та партнери рішуче дадуть відповідь, якщо Росія й надалі вторгатиметься в Україну".
У розмові з Зеленським Байден також наголосив на прихильності Вашингтона «принципу «нічого про тебе без тебе»», явно вказавши на необхідність включення України в переговори про її власне майбутнє.
Пізніше Володимир Зеленський написав у Твіттері, що цінує непохитну підтримку США і що цей заклик доводить особливий характер відносин двох країн.
Нагадаємо, високопоставлені офіційні особи США та Росії мають сісти за стіл переговорів 9 та 10 січня у Женеві.
Нагадаємо, під час спілкування телефоном, яке відбулося 30 грудня, Байден застеріг Путіна від вторгнення в Україну, а кремлівський лідер заявив, що антимосковські санкції стануть «колосальною помилкою». Після 50-хвилинної телефонної розмови обидва президенти заявили про підтримку подальшої дипломатії.
У розмові з Зеленським Байден також наголосив на прихильності Вашингтона «принципу «нічого про тебе без тебе»», явно вказавши на необхідність включення України в переговори про її власне майбутнє.
Пізніше Володимир Зеленський написав у Твіттері, що цінує непохитну підтримку США і що цей заклик доводить особливий характер відносин двох країн.
Нагадаємо, високопоставлені офіційні особи США та Росії мають сісти за стіл переговорів 9 та 10 січня у Женеві.
Нагадаємо, під час спілкування телефоном, яке відбулося 30 грудня, Байден застеріг Путіна від вторгнення в Україну, а кремлівський лідер заявив, що антимосковські санкції стануть «колосальною помилкою». Після 50-хвилинної телефонної розмови обидва президенти заявили про підтримку подальшої дипломатії.
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