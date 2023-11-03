У Білому домі прокоментували статтю Залужного

12:30 03 листопада Київ, Україна

Стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в The Economist демонструє, наскільки важливо, щоб західні партнери продовжували підтримувати Україну.

Про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання про статтю і чи через це потрібна оновлена стратегія.

"Українські лідери мають право говорити про їхній прогрес або його відсутність. Я думаю, що це наголошує, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", - сказав він.

Кірбі наголосив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, у тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

"Ми розвивали та розвиваємо те, що ми надали Україні, у міру розвитку самої війни, і я підозрюю, що цей процес триватиме. Нам було б легше це зробити, якби Конгрес прийняв додаткове фінансування для підтримки України, бо йдеться не лише про можливості України. Більша частина цього йде на поповнення запасів для США — наших власних запасів", — сказав представник Білого дому.