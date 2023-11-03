У Білому домі прокоментували статтю Залужного

Стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в The Economist демонструє, наскільки важливо, щоб західні партнери продовжували підтримувати Україну.
Про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання про статтю і чи через це потрібна оновлена стратегія.
Кірбі наголосив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, у тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.
Залужний у статті The Economist заявив, що є загроза переходу до позиційної війни і що затягування вигідне противнику, оскільки дозволить йому відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал. Він також назвав п'ять пріоритетів для перемоги росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі