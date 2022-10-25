У Bellingcat заявили про викриття мережі навідників російських ракет

22:31 24 жовтня Київ, Україна





Про це у своєму Twitter Розслідувачі проекту Bellingcat заявили, що викрили мережу навідників російських крилатих ракет, які вражають громадянську інфраструктуру України.Про це у своєму Twitter написав засновник та креативний директор Bellingcat Еліот Хіггінс, розслідування опубліковане на сайті Bellingcat

"Ви коли-небудь замислювалися, як російські крилаті ракети потрапляють на українські дитячі майданчики, електростанції та житлові будинки? Настав час познайомитися з командою, що займається наведенням російських ракет на цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

За його словами, протягом останніх місяців співробітники Bellingcat займалися розслідуванням складу команди, яка відповідальна за програмування російських крилатих ракет, запущених за цілями в Україні, які часто вражають цивільну інфраструктуру.. Разом із колегами з Der Spiegel та The Insider їм вдалося з'ясувати, що російські військові, які займаються програмуванням ракет, входять до складу Головного обчислювального центру Генерального штабу Збройних сил Росії.

"Яка саме структура у Збройних силах Росії займається визначенням цілей та польотних траєкторій для керованих ракет - не очевидно з відкритих джерел. Щоб знайти відповідь на це питання, ми проаналізували дані тисяч випускників провідних військових інститутів росії, що спеціалізуються на ракетобудуванні та цілевказівці, зокрема підмосковній Військовій академії Ракетних військ стратегічного призначення та петербурзького Військово-морського інженерного інституту. Деякі з них після випуску надійшли на службу до Головного обчислювального Центр (ГВЦ) Збройних сил - це звучить як місце, де можуть займатися обчисленням траєкторій керованих ракет, хоча у відкритих джерелах про ГОЦ не так багато інформації", - пише The Insider.

При цьому всі ракетники, які перейшли на службу в ГВЦ, зареєстровані як росіяни, які проживають і працюють за адресою Знам'янка, 19 у Москві — офіційною адресою Генштабу Збройних сил.



При цьому офіційно функції ГВЦ описуються у військових виданнях як надання IT-послуг та автоматизація Збройних Сил. Ця установа рідко згадується у російських ЗМІ, зазначає видання, а більшість із тих співробітників ГОЦ, чию біографію вдалося вивчити розслідувачам, закінчили або Академію Ракетних військ стратегічного призначення (зокрема, її філію у Серпухові), або Військово-морський інженерний інститут.



Щоб підтвердити припущення про причетність центру до запуску крилатих ракет, розслідувачі вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова.

"Аналіз його дзвінків з 24 лютого до кінця квітня 2022 року показав: щоразу перед запусками крилатих ракет (про які відомо з відкритих джерел) йому дзвонили з одного конкретного номера, який, як ми визначили, належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за тією ж адресою , що та інші відомі офіцери ГВЦ, на Знам'янці, 19. Потім ми вивчили метадані дзвінків самого Багнюка та виявили його інтенсивне спілкування більш ніж з 20 військовими інженерами та айтішниками з ГОЦ. ми реконструювали команду із 33 військових інженерів, які підпорядковуються полковнику Багнюку", - розповіли журналісти.

Далі розслідувачі змогли пов'язати велику кількість окремих ударів крилатими ракетами з конкретними підрозділами ГВЦ, з'ясувавши кореляцію між типом ракет та конкретними співробітниками центру. Виявлений ними підрозділ ГВЦ складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет: ЗМ-14 ("Калібр", морського базування), 9М728, він же

Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" (наземного базування) та Х-101 (повітряного базування).

При цьому, коли журналісти The Insider почали дзвонити навідникам з отриманого білінгу, всі вони визнали, що ці телефонні номери належать саме їм, але категорично заперечували, що працюють у Головному обчислювальному центрі і мають якесь відношення до обстрілу України. Зокрема, один із них визнав, що його звуть Сергій Володимирович Ільїн, але заявив, що є "самозайнятим" і працює сантехніком. Лейтенант Артем Веденов стверджував, що працює на свинофермі, а капітан Юрій Ніконов заявив, що є водієм автобуса, а інформація про його роботу в обчислювальному центрі - це "марення". Подібні заяви зробили інші фігуранти розслідування, з якими вдалося зв'язатися журналістам.

"Коли ж The Insider продемонстрував деяким із навідників фото, де вони стоять у військовій формі зі знаком обчислювального центру, це спричинило їхню повну розгубленість. Так, наприклад, Володимир Воробйов також спочатку заявив, що не має відношення до ГВЦ, а коли йому показали фото у формі, відповів загадковою фразою: "Вперше бачу у житті. Тим більше, у формі ще...", - пише видання.

Журналісти змогли з'ясувати і місце, де було зроблено фото. За їхніми даними, це внутрішній двір Міноборони Росії на Знам'янці, 19.



При цьому один із інженерів погодився поділитися з розслідувачами на умовах анонімності деякою контекстною інформацією та декількома фотографіями маршрутно-обчислювального блоку ГВЦ, що стоїть перед будівлею міністерства оборони у Москві.



Як зазначають розслідувачі, військові інженери, які програмують траєкторії керованих ракет, мають дуже різний досвід. Серед них є як люди, які всю свою кар'єру прослужили в армії чи на флоті, а згодом отримали військово-інженерну спеціалізацію, так і молодь, набрана за цивільними професіями, які зазвичай пов'язані з IT.