У Білорусі затримано ще один українець

У Міністерстві закордонних справ України повідомили ще про одного затриманого українця в білоруському Бресті.
Консульство почало перевірку і з'ясувало, що 11 серпня українця затримали в якості учасника протестів і відправили в місцеве СІЗО.
У МЗС України запевнили, що найближчим часом українські консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів для з'ясування причин і законності затримання. Також, при необхідності буде надана правова допомога.
Нагадаємо, раніше було відомо про трьох українців, затриманих під час протестів в Білорусі (Костянтин Рєуцький, Євгенії Васильєва та Оксані Алешиной). ОПУ і МЗС закликали владу Білорусі звільнити наших громадян як можна швидше.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі