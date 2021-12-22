У Білорусі затримано ще один українець

16:21 13 серпень Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ України повідомили ще про одного затриманого українця в білоруському Бресті.

«У консульство України в Бресті звернулися родичі громадянина і сказали, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи», - сказано в повідомленні.

Консульство почало перевірку і з'ясувало, що 11 серпня українця затримали в якості учасника протестів і відправили в місцеве СІЗО.



У МЗС України запевнили, що найближчим часом українські консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів для з'ясування причин і законності затримання. Також, при необхідності буде надана правова допомога.

«Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих або постраждалих», - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше було відомо про трьох українців, затриманих під час протестів в Білорусі (Костянтин Рєуцький, Євгенії Васильєва та Оксані Алешиной). ОПУ і МЗС закликали владу Білорусі звільнити наших громадян як можна швидше.