У білорусі ввели смертну кару

15:33 04 травня Київ, Україна

У білорусі запровадили смертну кару за замах на теракт.





Після внесення змін до Кримінального кодексу, до вищої міри покарання в білорусі зможуть засудити за замах на теракт із застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних чи біологічних речовин.



Крім того, смертна кара загрожуватиме за замах на: У країні верхня палата парламенту схвалила поправки, що розширюють застосування страти.Після внесення змін до Кримінального кодексу, до вищої міри покарання в білорусі зможуть засудити за замах на теракт із застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних чи біологічних речовин.Крім того, смертна кара загрожуватиме за замах на:

вбивство представника іноземної держави чи міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень чи війни;





вбивство державного або громадського діяча у зв'язку з його державною або громадською діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку.

Варто зазначити, що білорусь залишається єдиною країною в Європі, де зберігається смертна кара, яка застосовується як виняткова міра покарання. Проводиться вона шляхом розстрілу.