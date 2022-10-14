У білорусі ввели режим "контртерористичної операції" та проводять приховану мобілізацію - ЗМІ

10:01 14 жовтня Київ, Україна

У білорусі запровадили режим "контртерористичної операції" через "загрозу з боку сусідніх країн", і за наказом самопроголошеного президента олександра лукашенка проводять приховану мобілізацію.



Про "контртерористичну операцію" в інтерв'ю російському виданню сказав міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей.

"Ми повинні дбати про власну безпеку, повинні захистити своїх людей і зробити так, щоб ні на один метр нашої землі не ступила нога окупанта. Глава нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже із захопленням окремих ділянок території білорусі", - заявив Макей.





Тим часом білоруське видання "Наша Нива" повідомляє про приховану мобілізацію у білорусі.



За інформацією джерел, самопроголошений президент олександр



Зазначається, що лукашенко вирішив не заявляти про мобілізацію публічно. Це було зроблено на основі наслідків такого рішення у росії. "Приховані мобілізації" проходитимуть під виглядом перевірки боєздатності частин та виклику військовозобов'язаних на збори, які в народі відомі як "набір у партизани".



На першому етапі мобілізація не торкається великих міст, мобілізуватимуть передусім сільське населення. Подробиць про "режим контртерористичної операції" поки що немає. Жодних термінів не називають.Тим часом білоруське видання "Наша Нива" повідомляє про приховану мобілізацію у білорусі.За інформацією джерел, самопроголошений президент олександр лукашенко ухвалив принципове рішення провести в білорусі мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.Зазначається, що лукашенко вирішив не заявляти про мобілізацію публічно. Це було зроблено на основі наслідків такого рішення у росії. "Приховані мобілізації" проходитимуть під виглядом перевірки боєздатності частин та виклику військовозобов'язаних на збори, які в народі відомі як "набір у партизани".На першому етапі мобілізація не торкається великих міст, мобілізуватимуть передусім сільське населення.

Один із співрозмовників "Ниви" зазначив, що зрозуміти мету мобілізації можна буде після того, як з'явиться інформація про її масштаби.

"Набір до 2000 осіб свідчив би про доукомплектацію окремих частин під вузькі бойові завдання, наприклад, артилерійські. Тривогу доведеться бити, коли кількість мобілізованих перевищить 5 тисяч, це означатиме створення ударного угруповання на якомусь напрямку. Якщо це буде понад 10 тисяч – то на кількох напрямках”, – сказав він.