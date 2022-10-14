У білорусі ввели режим "контртерористичної операції" та проводять приховану мобілізацію - ЗМІ

У білорусі запровадили режим "контртерористичної операції" через "загрозу з боку сусідніх країн", і за наказом самопроголошеного президента олександра лукашенка проводять приховану мобілізацію.
Про "контртерористичну операцію" в інтерв'ю російському виданню сказав міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей.
Про "контртерористичну операцію" в інтерв'ю російському виданню сказав міністр закордонних справ білорусі Володимир Макей.
Подробиць про "режим контртерористичної операції" поки що немає. Жодних термінів не називають.
Тим часом білоруське видання "Наша Нива" повідомляє про приховану мобілізацію у білорусі.
За інформацією джерел, самопроголошений президент олександр лукашенко ухвалив принципове рішення провести в білорусі мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.
Зазначається, що лукашенко вирішив не заявляти про мобілізацію публічно. Це було зроблено на основі наслідків такого рішення у росії. "Приховані мобілізації" проходитимуть під виглядом перевірки боєздатності частин та виклику військовозобов'язаних на збори, які в народі відомі як "набір у партизани".
На першому етапі мобілізація не торкається великих міст, мобілізуватимуть передусім сільське населення.
Тим часом білоруське видання "Наша Нива" повідомляє про приховану мобілізацію у білорусі.
За інформацією джерел, самопроголошений президент олександр лукашенко ухвалив принципове рішення провести в білорусі мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.
Зазначається, що лукашенко вирішив не заявляти про мобілізацію публічно. Це було зроблено на основі наслідків такого рішення у росії. "Приховані мобілізації" проходитимуть під виглядом перевірки боєздатності частин та виклику військовозобов'язаних на збори, які в народі відомі як "набір у партизани".
На першому етапі мобілізація не торкається великих міст, мобілізуватимуть передусім сільське населення.
Один із співрозмовників "Ниви" зазначив, що зрозуміти мету мобілізації можна буде після того, як з'явиться інформація про її масштаби.
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