У Білорусі у будь-який момент можуть оголосити мобілізацію - RND

08:34 08 січня Київ, Україна

Білоруський опозиційний політик Павло Латушко заявив, що Олександр Лукашенко може будь-якої миті оголосити в Білорусі мобілізацію, передає RND.

Він зазначив, що диктатор тільки чекає відмашки від свого соратника Володимира Путіна та приєднається до війни проти України.

Латушко також повідомив, що багатьом працівникам МВС у Білорусі наказали здати свої паспорти.

"Це означає, що ці люди більше не зможуть залишити територію Білорусі у разі їхньої мобілізації", - заявив Латушко.

Він нагадав, що у Білорусі постійно збільшується присутність російських військових. Натомість, за його даними, 85% білорусів виступають проти війни.

Латушко критикує партнерів України, які "не звертають увагу на Лукашенка, оскільки жодних нових санкцій не вводиться і жодного тиску не чиниться".

Раніше стало відомо, що в Білорусь перекинули черговий ешелон із військами Росії. Всього за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто щонайменше 1400-1600 російських солдатів.

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