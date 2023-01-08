У Білорусі у будь-який момент можуть оголосити мобілізацію - RND

Білоруський опозиційний політик Павло Латушко заявив, що Олександр Лукашенко може будь-якої миті оголосити в Білорусі мобілізацію, передає RND.
Він зазначив, що диктатор тільки чекає відмашки від свого соратника Володимира Путіна та приєднається до війни проти України.
Латушко також повідомив, що багатьом працівникам МВС у Білорусі наказали здати свої паспорти.
Він нагадав, що у Білорусі постійно збільшується присутність російських військових. Натомість, за його даними, 85% білорусів виступають проти війни.
Латушко критикує партнерів України, які "не звертають увагу на Лукашенка, оскільки жодних нових санкцій не вводиться і жодного тиску не чиниться".
Раніше стало відомо, що в Білорусь перекинули черговий ешелон із військами Росії. Всього за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто щонайменше 1400-1600 російських солдатів.
Лукашенко відвідав військові Росії на полігоні поблизу України
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