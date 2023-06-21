У білорусі стартували мобілізаційні навчання

10:24 21 червня Київ, Україна

У Мінській області білорусі сьогодні, 21 червня, стартували мобілізаційні навчання, організовані військовими комісаріатами.



Повідомлення про початок навчань було опубліковано міністерством оборони білорусі. Планується, що тренування продовжаться до кінця поточного місяця, до 30 червня.



Уточнюється, що це регулярний захід, спрямований на перевірку готовності військових комісаріатів та місцевих державних органів до виконання "завдань за призначенням".



В рамках навчань планується здійснення розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, включаючи забезпечення укомплектування військових комісаріатів, подробиці якого уточнює міністерство оборони.