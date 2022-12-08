У білорусі зняли заборону на відвідування лісів поблизу України через 8 місяців

Влада білорусі зняла заборону на відвідування лісів на прикордонній з Україною території, що діє з квітня.
Про це повідомляє білоруське видання.
Про це повідомляє білоруське видання.
Видання вказує, що у жовтні у місцевих лісництвах не підтверджували продовження заборони на відвідування лісів, але посилалися на рішення виконкомів, прийнятих на вимогу Міноборони.
За даними видання, у Гомельському та Мозирському районах Гомельської області зберігається присутність російських військових. Водночас, держприкордонкомітет білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області – до 1 березня 2023 року.
Заборону вводили з 1 червня 2022 року до 1 грудня 2022 року, а зараз продовжили щонайменше до весни.
За даними видання, у Гомельському та Мозирському районах Гомельської області зберігається присутність російських військових. Водночас, держприкордонкомітет білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області – до 1 березня 2023 року.
Заборону вводили з 1 червня 2022 року до 1 грудня 2022 року, а зараз продовжили щонайменше до весни.
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