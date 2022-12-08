У білорусі зняли заборону на відвідування лісів поблизу України через 8 місяців

18:32 08 грудня Київ, Україна

Влада білорусі зняла заборону на відвідування лісів на прикордонній з Україною території, що діє з квітня.



Про це повідомляє білоруське видання.

"Карта заборон та обмежень на відвідування лісів у районах білорусі стала повністю зеленою... це сталося на початку грудня - згідно з даними на порталі Мінлісгоспу, всі заборони та обмеження на відвідування лісів скасовано. Щодо деяких, прикордонних з Україною районів Гомельської області, це сталося через 8 місяців. Нагадаємо, закривати ліси на півдні Гомельської області почали з квітня 2022 року, і тоді карта заборон та обмежень на відвідування лісів співпадала зі схемою пересування військової техніки росії", - зазначає видання.

Видання вказує, що у жовтні у місцевих лісництвах не підтверджували продовження заборони на відвідування лісів, але посилалися на рішення виконкомів, прийнятих на вимогу Міноборони.



За даними видання, у Гомельському та Мозирському районах Гомельської області зберігається присутність російських військових. Водночас, держприкордонкомітет білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області – до 1 березня 2023 року.



Заборону вводили з 1 червня 2022 року до 1 грудня 2022 року, а зараз продовжили щонайменше до весни.