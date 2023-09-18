У білорусі залишилося менше тисячі найманців ПВК "Вагнер" - ЦНС

У білорусі залишилося менше 1000 найманців із приватної військової компанії "Вагнер". Ця інформація надійшла від Центру національного спротиву, який посилається на дані з місцевих підпільних джерел.
Уточнюється, що з цієї групи 200 осіб перебувають на службі як інструктори у спеціальних підрозділах міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони білорусі.
Інші найманці залишилися без прикриття, і їх не приймають ні до нових приватних військових компаній, ні до збройних сил росії.
Уточнюється, що з цієї групи 200 осіб перебувають на службі як інструктори у спеціальних підрозділах міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони білорусі.
Інші найманці залишилися без прикриття, і їх не приймають ні до нових приватних військових компаній, ні до збройних сил росії.
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