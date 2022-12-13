У білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії
11:11 13 грудня Київ, Україна
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко
віддав наказ про термінову перевірку бойової готовності армії.
Про це повідомляє міноборони білорусі у вівторок, 13 грудня.
"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина", – йдеться у повідомленні.
Також у білоруському міноборони не виключили обмеження пересування цивільними дорогами.
"У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", – додали у військовому відомстві.
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