У білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії

11:11 13 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє міноборони білорусі у вівторок, 13 грудня. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко віддав наказ про термінову перевірку бойової готовності армії.Про це повідомляє міноборони білорусі у вівторок, 13 грудня.

"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина", – йдеться у повідомленні.

Також у білоруському міноборони не виключили обмеження пересування цивільними дорогами.