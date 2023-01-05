У білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова техніка рф

18:20 05 січня Київ, Україна

До республіки білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил російської федерації.



Про це повідомила пресслужба міністерства оборони білорусі.



Зазначається, що таким чином продовжується нарощування регіонального угруповання військ республіки білорусь та російської федерації для забезпечення військової безпеки союзної держави.



З підрозділами росії на білоруських полігонах сплановано подальше проведення заходів бойового узгодження. Окрім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн.