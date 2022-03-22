В Азербайджані відкрили почесне консульство України

В азербайджанському місті Шемахи відкрилося почесне консульство України, яке очолить Мехралі Гасимов.
Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомило посольство України в Азербайджані.
Як повідомляється, Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин, підприємець, який працював раніше на різних посадах в міжнародних компаніях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corp.
Посол України в Азербайджані Владислав Каневський передав Гасимову консульський патент і вручив службове посвідчення. Сторони також підписали угоду про функції та обов'язки почесного консула України в Шемахи, додали в посольстві.
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