В Азербайджані відкрили почесне консульство України

19:14 27 жовтня Київ, Україна

азербайджанському місті Шемахи відкрилося почесне консульство України, яке очолить Мехралі Гасимов.



Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомило посольство України в Азербайджані.



Як повідомляється, Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин, підприємець, який працював раніше на різних посадах в міжнародних компаніях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corp.



Посол України в Азербайджані Владислав Каневський передав Гасимову консульський патент і вручив службове посвідчення. Сторони також підписали угоду про функції та обов'язки почесного консула України в Шемахи, додали в посольстві.