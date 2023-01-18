В аварії вертольота на Київщині загинув міністр внутрішніх справ Монастирський

Вранці 18 січня у Броварах Київської області впав гелікоптер. У аварії загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та керівництво міністерства.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
Виходячи із повідомлення Ігоря Клименка, серед загиблих – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Станом на 10 ранку відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. 9 загиблих перебували на борту вертольота, додав Клименко.
Крім того, 22 постраждалих перебувають у лікарні, серед них 10 дітей, зазначив чиновник.
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