В аварії вертольота на Київщині загинув міністр внутрішніх справ Монастирський

10:21 18 січня Київ, Україна





Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Вранці 18 січня у Броварах Київської області впав гелікоптер. У аварії загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та керівництво міністерства.Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", - написав він.

Виходячи із повідомлення Ігоря Клименка, серед загиблих – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Станом на 10 ранку відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. 9 загиблих перебували на борту вертольота, додав Клименко.

Крім того, 22 постраждалих перебувають у лікарні, серед них 10 дітей, зазначив чиновник.