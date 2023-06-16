В армії Росії зростає кількість випадків невиконання наказів, саботажу та дезертирства

09:18 11 червня Київ, Україна

За даними Генерального штабу ЗСУ, армія Росії починає руйнуватися зсередини.. У середовищі її службовців, що особливо перебувають у зоні так званої "сецоперації", зростає кількість випадків невиконання наказів, саботажу, нестатутних відносин, а також дезертирства.

Наголошується, що причинами ситуації є відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби в армії Росії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв з приводу майбутніх перспектив.

"Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил Росії прийняв рішення, згідно з яким командирам з'єднань і військових частин наказано виявляти та відряджувати таких осіб у штурмові роти для подальшого використання їх у так званих "м'ясних штурмах"", - йдеться у зведенні.

Раніше в ПВК Вагнер заявили, що нібито вступили у бій із кадровими російськими військовими у Бахмута і взяли в полон підполковника.