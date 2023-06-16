В армії Росії зростає кількість випадків невиконання наказів, саботажу та дезертирства

За даними Генерального штабу ЗСУ, армія Росії починає руйнуватися зсередини.. У середовищі її службовців, що особливо перебувають у зоні так званої "сецоперації", зростає кількість випадків невиконання наказів, саботажу, нестатутних відносин, а також дезертирства.
Наголошується, що причинами ситуації є відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби в армії Росії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв з приводу майбутніх перспектив.
Раніше в ПВК Вагнер заявили, що нібито вступили у бій із кадровими російськими військовими у Бахмута і взяли в полон підполковника.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі